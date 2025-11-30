Pastora Soler, sobre el makeover de Drag Race España: “El apoyo de la familia y los amigos a la hora de subirte a un escenario es esencial"

Pastora Soler ha sido la invitada al noveno programa de Drag Race España y ha acompañado a Supremme de Luxe, Ana Locking, Javier Calvo y Javier Ambrossi en un programa muy emotivo.

De Drag Race España, ha confesado al cantante, le gusta todo. “Ellas, sus historias, sus outfits”, ha asegurado, entre muchas cosas.

Y es que la artista ha afirmado que en su forma de vestir es muy drag y que tiene muchas amigas travestis en las que se fija. “Como drag sería como soy, pero dándole un punto más”, ha explicado.

Esta no ha sido su primera vez como jurado, pero la experiencia en Drag Race ha sido totalmente diferente. “No se juzga solo lo que han hecho, sino que hay un paso más”, ha dicho.

Este episodio, ha dicho, es muy especial. “Creo que el apoyo de la familia y los amigos a la hora de subirte a un escenario es esencial”, ha dejado claro.

