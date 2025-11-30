Dita Dubois pasa a Nori el legado de Miss Simpatía de la temporada 5 de Drag Race España

Dita Dubois ha vuelto al escenario de Drag Race España como Miss Simpatía para pasar su legado a una nueva reina de la quinta temporada.

Las concursantes han votado y ha sido Nori la elegida como Miss Simpatía de la quinta temporada, que no solo se ha llevado una banda sino también 3.000 euros de premio.

