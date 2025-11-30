Info Premium

Drag Race

Mejores momentos | Temporada 5

Dita Dubois pasa a Nori el legado de Miss Simpatía de la temporada 5 de Drag Race España

Las reinas de la quinta temporada han votado para darle el título, por el que no solo se ha llevado una banda, sino también 3.000 euros.

Sara Ruiz
Dita Dubois ha vuelto al escenario de Drag Race España como Miss Simpatía para pasar su legado a una nueva reina de la quinta temporada.

Las concursantes han votado y ha sido Nori la elegida como Miss Simpatía de la quinta temporada, que no solo se ha llevado una banda sino también 3.000 euros de premio.

No te pierdas cómo ha sido el momento en el vídeo, ydisfruta ya del reencuentro completo en atresplayer.

