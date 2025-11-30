Mejores momentos | Temporada 5
Dita Dubois pasa a Nori el legado de Miss Simpatía de la temporada 5 de Drag Race España
Las reinas de la quinta temporada han votado para darle el título, por el que no solo se ha llevado una banda, sino también 3.000 euros.
Publicidad
Dita Dubois ha vuelto al escenario de Drag Race España como Miss Simpatía para pasar su legado a una nueva reina de la quinta temporada.
Las concursantes han votado y ha sido Nori la elegida como Miss Simpatía de la quinta temporada, que no solo se ha llevado una banda sino también 3.000 euros de premio.
Más Noticias
- Pastora Soler, sobre el makeover de Drag Race España: “El apoyo de la familia y los amigos a la hora de subirte a un escenario es esencial"
- La categoría es… ¡Miss Look Perdido! Las reinas muestran los outfits que no pudieron mostrar en pasarela
- La temporada con más corazón: las reinas explican en el Reencuentro los motivos para decidir a qué compañera dejaban su herencia
No te pierdas cómo ha sido el momento en el vídeo, ydisfruta ya del reencuentro completo en atresplayer.
Publicidad