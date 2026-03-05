¡Arranca el rodaje de la segunda temporada de ¿A qué estás esperando? tras el éxito de su primera entrega en atresplayer!

¿A qué estas esperando? arranca las grabaciones de su segunda temporada tras triunfar con su primera entrega. La ficción, que en su primera temporada arrasó en su paso por atresplayer, donde se alzó como la serie más vista de 2024, ampliará en esta nueva entrega el universo creado por Megan Maxwell en el prime time de Antena 3 y también podrá verse en la plataforma de Atresmedia.

Adriana Torrebejano, Ruben Cortada, Eva Ugarte y Francisco Ortiz vuelven a ponerse en la piel de los protagonistas de las novelas de Megan Maxwell. En esta temporada, retoman sus papeles: Llum Barrera, Mariano Llorente, Aria Bedmar, Ginés García Millán, Ramón Pujol, Alba Planas, Pastora Vega, Ramón Langa, Antonia San Juan, Noa Álvarez, Manu Baqueiro y Anna Moliner, entre otros. Además, entre las nuevas incorporaciones al elenco se encuentran Nico Furtado, Marta Guerras y Helena Ezquerro.

Tras el intenso desenlace de la primera temporada, en el que Can decidió enfrentarse a su padre y apostar por su relación con Sonia, y Carol y Daryl consolidaron su historia de amor dando un paso firme hacia la construcción de su propia familia, los protagonistas de ¿A qué estás esperando? arrancan una nueva etapa marcada por una aparente estabilidad.

Sin embargo, la irrupción inesperada del pasado en la vida de Sonia destapará un secreto que sacudirá los cimientos de su relación con Can, mientras Daryl y Carol, ya inmersos en la experiencia de la paternidad, deberán afrontar nuevos miedos, decisiones familiares y la reaparición de viejas heridas que pondrán a prueba su equilibrio.

¿A qué estás esperando? es una producción de Buendía Estudios Canarias en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia) y DeAPlaneta, con la participación de Atresmedia.

Montse García es la directora de Ficción de Atresmedia; Jordi Frades, Jaume Banacolocha, Ignacio Serra, Laura García, Ignacio Segura, Yolanda del Val, Iñigo García, Ignacio Corrales y Pepe Ripoll, son los productores ejecutivos.

David Martin-Porras y Salvador García son los directores de la ficción creada por Natalia Durán a partir de los personajes de Megan Maxwell. Los guiones están a cargo de Natalia Durán y Marta Armengol. Ana Melero es la directora de Producción, José Luis Pulido ostenta la dirección de Fotografía y Guillermo Spoltore de la dirección de Arte. El Montaje corre a cargo de Francisco Gutiérrez; el jefe de Sonido es Rodrigo Madrigal. Israel Meléndez es el responsable de Vestuario, mientras que Paula Sánchez estará al frente de Maquillaje y Peluquería. El casting corre a cargo de Juan León.

Así será la segunda temporada de ¿A qué estas esperando?

Can y Sonia disfrutan junto a Ibiza de una convivencia feliz, pero el pasado regresa y deja al descubierto un gran secreto, que la madre de Sonia ocultó años atrás, provocando un terremoto emocional que desbarata la armonía de esta familia.

Sonia necesita tiempo para encajar la irrupción inesperada del padre de Ibiza, que fue el gran amor truncado de su juventud, pero Can no lleva bien la espera ni la decepción y el choque de realidades tensionará la relación, llevándolos al límite.

El matrimonio de Daryl y Carol ha dado un gran vuelco a sus vidas, pero el nacimiento de Joel hace aflorar los miedos e inseguridades de la azafata, que apuesta por mudarse a Tenerife para criar a su hijo cerca de su familia.

La decisión se complica al irrumpir en sus vidas Gabriel, el padre de Daryl, decidido a retomar la relación con sus hijos que había descuidado desde que enviudó. La llegada del nieto provoca la rivalidad de los abuelos, pero también sorpresas inesperadas que revolucionarán a ambas familias.