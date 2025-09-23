atresplayer, la plataforma española líder, presenta en San Sebastián sus próximos estrenos y anuncia nuevos proyectos de ficción

atresplayer ha anunciado los primeros títulos que verán la luz en 2026, entre los que se encuentran Padre no hay más que uno, la serie y la segunda temporada de la exitosa Entre tierras.

Reforzando su compromiso como motor de la industria, atresplayer ha dado a conocer algunos de sus próximos proyectos de ficción: Sira, A la deriva, Trazos ocultos, Ágata y Lola o la renovación de ¿A qué estás esperando?

Además de sorprender con todos estos formatos no podemos olvidar los que ya podemos disfrutar en la plataforma y los que están a punto de llegar como son Mar Afuera, La Ruta Vol.2: Ibiza ,Las hijas de la criada, La Nena y Los Protegidos: Un nuevo poder. Y la quinta edición de Drag Race España que llega este domingo a la plataforma.

atresplayer ha anunciado que las próximas ficciones en ver la luz serán 33 días, presentada en este Festival de San Sebastián, y Rafaela y su loco mundo.

Una apuesta por el contenido de calidad, variado, diverso y por el talento local, que le ha valido a atresplayer para crear un catálogo cada vez mayor, incomparable en todo el territorio nacional.

Todo lo que está por venir

Aprovechando su presencia en el Festival de San Sebastián, atresplayer anunció un buen número de novedades de cara a los próximos meses y también varios proyectos de ficción nuevos para el futuro.

DRAG RACE ESPAÑA 5

El taller más famoso de la televisión reabre sus puertas. atresplayer estrenará el próximo domingo 28 de septiembre la quinta edición de Drag Race España. El talent show que ha revolucionado el mundo de la televisión vuelve y lo hace más grande que nunca; con un premio que asciende a 50.000 euros. Además, el formato regresa con muchas sorpresas, giros y una gran novedad que marcará el destino de las reinas desde el primer programa.

LA RUTA VOL. 2: IBIZA

La Ruta. Vol. 2: Ibiza, segunda temporada de la aclamada serie original de atresplayer, se estrenará el próximo 26 de octubre sólo en la plataforma. La ficción regresará tras haberse convertido en una de las series revelación de los últimos años, aclamada y reconocida tanto por el público como por la crítica.

La ficción aborda en esta segunda entrega otra etapa musical en un nuevo enclave: Ibiza. Desarrollada en dos líneas temporales, es una secuela y una precuela de la primera que pone en primer plano la herencia, la transmisión de padres a hijos. Al elenco protagonista, encabezado por Álex Monner, se unen las actrices Carla Díaz, Marina Salas e Irene Escolar. También participarán Lucía Martín-Abelló, Fernando Delgado-Hierro y Fernanda Orazzi

LAS HIJAS DE LA CRIADA

Las hijas de la criada, adaptación de la exitosa novela de Sonsoles Ónega (con la que ganó el Premio Planeta 2023), llegará a atresplayer en noviembre. La ficción, un drama ambientado a principios del siglo XX, ofrece un retrato de la época a través de la saga familiar de los Valdés. Se sitúa en un pazo gallego y en una Cuba de pasado colonial, y aborda temas como los amores prohibidos, traiciones, la lucha de clases, envidias, secretos…

Verónica Sánchez, Carlota Baró, Alain Hernández, Judith Fernández y Martina Cariddi protagonizan la serie, que contará con 8 capítulos de 50 minutos. ‘Las hijas de la criada’ es una producción de Buendía Estudios Canarias con la participación de Atresmedia.

LOS PROTEGIDOS: UN NUEVO PODER

La familia Castillo vuelve a reunirse en atresplayer este próximo diciembre. Los Protegidos: Un nuevo poder, la nueva temporada de una de las franquicias más queridas por los espectadores, regresa con nuevos capítulos en los que un enemigo insólito amenaza la estabilidad de la familia Castillo.

33 DÍAS

33 días es la primera serie de televisión creada por el prestigioso periodista de investigación Carles Porta. Está inspirada en la historia real de la fuga de dos presos de la cárcel de Ponent en Lleida.La ficción narra esta huida desde el punto de vista de los dos prófugos, pero también poniendo el foco en el equipo de investigación de los Mossos, un cuerpo policial recién creado que se verá cuestionado por el resto de las instituciones.

José Manuel Poga y Julián Villagrán se ponen en la piel de Prieto y Calatrava, esos dos presos que tendrán en vilo a los Mossos durante 33 días. Mientras que Nausica Bonnín y Pau Durà interpretan a los agentes Clara Moyano y Pau García, al frente de la investigación. Completan el reparto Blanca Parés, Arnau Casanovas, Xavi Sáez, Alba Pujol y Joan Solé, entre otros.

RAFAELA Y SU LOCO MUNDO

Rafaela y su loco mundo abrirá las puertas a un nuevo universo donde lo absurdo y lo delirante será el escenario principal de la trama. La nueva ficción original de atresplayer está creada por Aníbal Gómez y basada en su propio libro, Contará con ocho episodios autoconclusivos de 20 minutos. El alucinante mundo de Rafaella Mozarella. El autor dirige junto con Ernesto Sevilla esta comedia.

La surrealista y alocada ficción aborda, a través de un humor delirante, la peculiar adolescencia de Rafaela junto a sus amigas Corpus, Chelo y Debo, y su caniche. Pasarán por situaciones que les harán madurar y tendrán un objetivo claro: salvar el mundo antes de que se les acabe la adolescencia.

Ingrid García-Jonsson será Rafaela. Carlos Areces, Aníbal Gómez, Joaquín Reyes, Arturo Valls, Carmen Ruiz, Pepa Cortijo, Laura Weissmahr y Luis Callejo completan el reparto de la ficción.

PADRE NO HAY MÁS QUE UNO, LA SERIE

Escrita y dirigida por Inés de León Padre no hay más que uno, la serie es una comedia hilarante, repleta de caos familiar, ocurrencias disparatadas y momentos entrañables. Nos presenta a la familia Vicho Vaello, formada por Daniel Pérez Prada, Mariam Hernández, Claudio Gallego, Amanda Cárdenas, Alberto Salvador, Naia de las Heras y Olivia Guerrero.

ENTRE TIERRAS T2

Entre Tierras, que arrasó con su primera entrega alzándose como la serie más vista de la televisión en 2024, volverá muy pronto a atresplayer con una segunda temporada.

Dos décadas después de perder a Manuel, y con dos hijos a su cargo, María continúa luchando para sacar adelante la tierra de los Cervantes. La protagonista deberá adaptarse a los nuevos tiempos, pero también dar ejemplo de resistencia cuando los cambios puedan arrasar con todo.

Megan Montaner vuelve a ponerse en la piel de María. También formarán parte del elenco principal: Silvia Abascal, Rodolfo Sancho, Ginés García Millán, Carlos Serrano-Clark y José Pastor, entre otros.

Producida por Atresmedia en colaboración con Boomerang TV, la segunda temporada de ‘Entre tierras’ cuenta con 10 capítulos de 50 minutos cada uno y podrá verse en atresplayer antes de su llegada al prime time de Antena 3.

FOQ: UNA NUEVA GENERACIÓN T2

FoQ. La Nueva Generación volverá con una segunda temporada tras triunfar con la primera en atresplayer. Los protagonistas de Física o Química: La Nueva Generación regresan al colegio Zurbarán para afrontar una etapa clave: el inicio del bachillerato. Una temporada marcada por decisiones que cambiarán sus vidas, amistades que se rompen, nuevos amores, conflictos y decepciones… y más fiestas petting.

Una producción de Buendía Estudios Canarias en colaboración con Boomerang TV y con la participación de Atresmedia, que se podrá ver en atresplayer.

¿A QUÉ ESTÁS ESPERANDO? T2

¿A qué estás esperando?, que triunfó en su llegada a atresplayer convirtiéndose en el mejor estreno del curso, volverá con una segunda temporada.Atresmedia apuesta una nueva temporada de una serie que es la adaptación los fenómenos literarios de Megan Maxwell.

Producida por Buendía Estudios Canarias en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia) y DeAPlaneta y con la participación de Atresmedia, estuvo protagonizada por Adriana Torrebejano, Rubén Cortada, Eva Ugarte y Francisco Ortiz.

LA NENA

Vuelve la BAC y todo su equipo, pero esta vez muy fragmentado y con heridas incurables dentro de la Brigada. Elena Blanco tomará cierta distancia con su trabajo, mientras que Chesca buscará venganza tras todo lo sucedido después de desenmascarar a La Red Púrpura.

La Nena, serie original de atresplayer dirigida por Paco Cabezas, es una adaptación libre de la tercera novela homónima de la saga de Carmen Mola, y llega tras el enorme éxito de La Novia Gitana y La Red Púrpura en una coproducción de Buendía Estudios Canarias y Diagonal (Banijay Iberia) con la participación de Atresmedia que se podrá ver en atresplayer.

SIRA

atresplayer emitirá próximamente Sira, la continuación de la exitosa El tiempo entre costuras basada en la novela homónima de María Dueñas.

La serie es un desarrollo original Buendía Estudios, con una clara vocación internacional y la ambición de convertirse en un evento global siguiendo los pasos de su predecesora. Además de Adriana Ugarte, que vuelve a meterse en la piel de Sira, retoman sus papeles Peter Vives, Rubén Cortada, Carlos Santos y Elvira Mínguez.

Ágata y Lola

Ágata y Lola es el tercer nuevo proyecto de ficción que atresplayer ha anunciado en el Festival de San Sebastián. La serie arranca rodaje muy pronto y ha dado los primeros detalles sobre la trama.

Lola, una inspectora de policía extrovertida, impulsiva y poco amiga de seguir las normas, se encuentra con Ágata, una policía documentalista brillante y meticulosa que está en el espectro autista. Ágata posee una gran memoria, un conocimiento excepcional del análisis forense y un talento único para analizar enigmas criminales, mientras que Lola aporta la intuición, la experiencia en el terreno y la empatía con las víctimas.

A pesar de sus enormes diferencias de personalidad y la complejidad de los casos, ambas forjan un tándem perfecto y terminan convirtiéndose en amigas inseparables mientras resuelven casos criminales.

Ágata y Lola es una producción de Atresmedia en colaboración con Portocabo.

TRAZOS OCULTOS

Trazos ocultos es uno de los nuevos proyectos de ficción que atresplayer ha anunciado en el Festival de San Sebatián. Es un domestic noir protagonizado por Toni Acosta en el que una mentira hace tambalear la aparente vida perfecta de su protagonista, desatando un juego de secretos y revelaciones que atrapará al espectador desde el primer episodio.

Inés es una restauradora que vive en Santa Cruz de Tenerife junto a Miguel, su marido, un carismático piloto con el que tiene una hija adolescente. Todo en su vida parece perfecto hasta que un día, por motivos laborales, viaja a la otra punta de la isla y ve a su marido en una zona de fiesta frecuentada por turistas. Pero, ¿qué hace allí? ¿No estaba de viaje? Esa misma noche, Miguel le asegura por teléfono que está en Túnez y, al día siguiente, regresa con fotos de ese supuesto viaje. Impactada, Inés tratará de averiguar qué hay detrás de esa mentira. Una de las muchas que irá destapando. ¿Quién es realmente su marido? ¿Con quién lleva quince años casada? Inés tendrá que descubrirlo antes de que Miguel se convierta en un peligro para ella y para su hija.

Trazos ocultos es una producción original de Buendía Estudios Canarias con la participación de Atresmedia que se verá próximamente en atresplayer.

A LA DERIVA

A la deriva es otro de los nuevos proyectos de ficción anunciados por atresplayer en el Festival de San Sebastián. Protagonizada por Paula Echevarría, A la deriva nos presenta un gran drama en alta mar en los años 70. Una producción de Buendía Estudios Canarias junto a Boomerang TV con la participación de Atresmedia que se podrá ver en atresplayer.