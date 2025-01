ViX llega hoy a España como un nuevo canal de atresplayer tras un acuerdo entre Atresmedia y TelevisaUnivision

TelevisaUnivision, la compañía líder de medios en español en el mundo, y Atresmedia, grupo audiovisual español líder, se unen para el lanzamiento en España de ViX, el servicio de streaming de TelevisaUnivision, que está disponible desde hoy en atresplayer, la plataforma de Atresmedia referente en el mercado español.

ViX está disponible en atresplayer bajo la modalidad de suscripción sin publicidad. Los abonados podrán tener acceso a 15.000 horas de contenido premium, incluyendo las series originales y películas, los mejores partidos en directo de la Liga MX y una librería de contenido con novelas, comedias y dramas icónicas en español.

Esta operación amplía la expansión global de ViX y consolida su presencia en los principales mercados de habla hispana. Por su parte, a atresplayer le permitirá continuar ampliando su oferta de contenidos a todos los suscriptores, reforzando su condición de referente local.

"La alianza con Atresmedia marca un paso clave en la estrategia de expansión de ViX, reforzando nuestro compromiso de ofrecer un contenido premium inigualable en el mercado global de habla hispana", dijo Rafael Urbina, Presidente de Streaming y Digital de TelevisaUnivision. "Estamos emocionados de presentar a ViX a nuevas audiencias en España y potenciar la industria de streaming para ofrecer lo mejor a los espectadores de habla hispana en todo el mundo."

“Para Atresmedia, supone una alianza con uno de los mayores operadores globales, como es TelevisaUnivision. Ellos, como nosotros, son una compañía que comenzó su actividad en el mundo de la televisión comercial en abierto, apostando por contenidos de calidad; por lo que se trata de una alianza natural entre su plataforma -ViX-, que es líder en español en el mercado americano, y atresplayer, líder local en España y referente también en Hispanoamérica”, ha afirmado Javier Bardají, CEO de Atresmesdia.

“Estamos muy satisfechos con este acuerdo, que se materializará a partir de enero, y que también supone para atresplayer enriquecer su oferta de contenidos con producciones que ya han triunfado en Estados Unidos y Latinoamérica. Esto consolida la dinámica de continuo crecimiento de atresplayer, no solo a nivel de suscriptores, sino de usuarios y de horas de contenido”, ha concluido Bardají.

La oferta de contenido de ViX que está disponible en atresplayer incluye aclamadas series como La Mujer del Diablo, El Gallo de Oro, El Extraño Retorno de Diana Salazar, Mas allá de ti, Pacto de Sangre, Mujeres Asesinas y películas como ¿Quieres ser mi hijo? y Bendita Suegra. Los suscriptores también podrán acceder a lo mejor del futbol en vivo y ver a equipos de Liga MX incluyendo a Club América, FC Monterrey (Rayados), Cruz Azul, Pumas UNAM, CD Toluca, Necaxa, Atlas FC, and Santos Laguna.

Actualmente, ViX está disponible en las principales plataformas móviles, dispositivos de televisión conectados y en la web desde vix.com en EE. UU., México y la mayoría de América Latina de habla hispana.

Por su parte, atresplayer continúa con su estrategia de crecimiento, consolidándose como la plataforma española de referencia; un liderazgo que se sustenta en contenidos de calidad, innovadores y diversos que conforman un catálogo único y reconocido tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Una filosofía diferencial que apuesta por talento local con historias de aquí capaces de conquistar a espectadores de todo el mundo. De esta forma, atresplayer ha cerrado en los últimos años acuerdos y alianzas con algunos de los operadores internacionales más importantes del sector, como el recién anunciado con TelevisaUnivision.

Además de todo el contenido de los canales de Atresmedia, atresplayer presume de un extenso y aclamado catálogo de producciones oringinales. Una lista a la que se sumaran en próximos meses La sombra de la tierra, Santuario, Mar afuera, Mariliendre, El gran salto, FoQ: la nueva generación o la continuación de la exitosa La ruta.

Fuera de España, atresplayer está disponible gracias a su servicio atresplayer Internacional.

Las nuevas series que llegan de la mano de ViX

MUJERES ASESINAS (2 TEMPORADAS)

Historias de ocho mujeres que no llevaron vidas sencillas, serenas ni felices. Enfrentaron parejas violentas, padres manipuladores, jefes hostiles y situaciones humillantes. Todas trataron sin éxito de mejorar su vida. Sin los recursos ni ayuda psicológica, llegaron a su límite, y la cárcel o la muerte les pareció menos aterradora que seguir soportando su situación.

EL GALLO DE ORO

El amor y la suerte se cruzan entre La Caponera, una cantante de palenques con el don de dar fortuna, un hacendado adicto al juego y un tímido pregonero con sueños de ser gallero.

MAREA ALTA

Tras la muerte de una adolescente, los mensajes amenazantes que llegan desde su cuenta en redes sociales perturbarán la aparente calma de una ciudad costera.

SE LLAMABA PEDRO INFANTE

En un pueblo lejano de Sinaloa, nace un niño sin dinero ni futuro. Soñador, siempre enamorado, pero con el corazón constantemente roto, nunca renuncia a convertirse en alguien especial. La promesa que le hace a su madre lo lleva a convertirse en la máxima estrella musical y cinematográfica de la Época de Oro del cine mexicano; sus canciones y personajes dan la vuelta al mundo, y cuando parece tenerlo todo, la muerte se lo lleva de forma trágica.

PACTO DE SANGRE

Una espiral de secretos y violencia atrapa a cuatro amigos cuando se enfrentan a una terrible muerte que amenaza con destruir sus vidas y sus relaciones familiares.

CONSUELO

Una mujer de la alta sociedad mexicana, tras ser abandonada por su marido, debe ingeniárselas para sobrevivir mientras toma el control de su destino y sus placeres, incluyendo la venta de juguetes sexuales.

EL EXTRAÑO RETORNO DE DIANA SALAZAR

Por sus pesadillas Diana busca apoyo en su psicólogo Joaquín, pero la llegada de Mario a CDMX desencadena una serie de eventos sobrenaturales. Juntos vivirán una gran historia de amor que sobrepasa épocas y vidas.

SENDA PROHIBIDA

Roberto se compromete con Corina, una hermosa bailarina de cabaret, al mismo tiempo que Federico, su padre, conoce a Nora, una bella empleada de una florería, quien guarda un secreto que podría provocar una guerra entre ambos hombres.

PARAÍSO BLANCO

Lehder cambió el tráfico de drogas para siempre cuando decidió comprar una isla a 340 km de la costa de Florida en la década de 1970. Fue el primer narco colombiano importante en ser extraditado y juzgado en EE.UU. en 1987.

Un gran catálogo de nuevas películas

¿QUIERES SER MI HIJO?

Lu, una mujer cuarentona, le pide a uno de sus vecinos que odia hacerse pasar por su hijo de 19 años para irse un fin de semana a Valle de Bravo para conseguir el trabajo ideal que le puede ayudar a regresar a la vida que perdió.

BENDITA SUEGRA

Lucio, por fin, se atreve a invitar a su novia Andrea a la fiesta por el cumpleaños 60 de su mamá. Parece la ocasión perfecta para conocer a su suegra. Andrea deberá tolerar el maltrato de su suegra durante un tortuoso fin de semana.

ME VUELVES LOCA

Carolina tiene una vida perfecta, hasta que un día todo se va a la basura. Tras el impacto es internada contra su voluntad en el psiquiátrico, donde descubrirá que quizá los más locos, son los que están fuera de dicho centro.

LA LEYENDA DE LOS CHANEQUES

Cinco años después de haber renunciado a sus poderes, Leo San Juan se encuentra en Veracruz acompañado de su hermano cuando una antigua maldición local regresa. Esta vez, Leo no tiene poderes, no tiene amigos, no tiene tiempo y debe enfrentar el mal.