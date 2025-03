Ellas, nuestras protagonistas

Todas ellas ocupan un papel protagonista en la ficción española, y en la de grandes historias donde son ellas quienes nos muestran sus entrañas acercándonos relatos únicos, verdaderos y soñadores.

El auge de las protagonistas femeninas ha cobrado fuerza, ha subido escalones y no piensa dar un paso atrás. Han roto estereotipos, ya no están enmarcadas en contextos pasados, no piden permiso para acaparar la pantalla, el foco no está en la trama ni en su género narrativo, lo que importa son ellas, que cuenten su historia.

Y es que personajes como Sonia, Meri Román, Amanda o Asia son necesarios e imprescindibles. Sus historias son las de mujeres que inspiran y dejan huella, historias que han conquistado a la audiencia hasta convertirse en referentes para muchas mujeres en las que pueden verse reflejadas.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer queremos revivir los mejores momentos de algunas de las protagonistas que han marcado la narrativa en la ficción de atresplayer.

Mujeres tras las historias

Y tras nuestras protagonistas hay grandes creadoras que les dan vida.

Es el caso de Megan Maxwell, escritora del betseller convertido en ficción de ‘A qué estás esperando’, de Elvira Mínguez, autora del libro y directora de la serie de 'La sombra de la tierra', y de Claudia Costafreda y Ana Rujas, creadoras de la aclamada 'Cardo'.

En este día no podía faltar el reconocimiento también de las creadoras de esas historias que contribuyen al mundo de la ficción para destacar la importancia de su labor en un sector donde la voz femenina cobra fuerza y representación.

Porque hay historias que merecen ser contadas solo por ellas, bajo su mirada y sin etiquetas.