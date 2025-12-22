Elena Furiase nos cuenta cómo vive ella la Navidad y qué le pide al 2026

Gracias a esta entrevista hemos descubierto que Elena Furiase es la antítesis a su personaje Otero, en lo que a la Navidad se refiere. "Me encanta la Navidad"; Elena Furiase es de esas personas que permite que el espíritu navideño la invada por completo. Define esta época del año como “muy bonita” y nos confiesa que le encanta disfrutar de estas fechas con su familia y amigos. Que no concibe una Navidad sin poder estar con su familia.

Al 2026 le pide seguir como está y considera que es un momento para pedir una mejora "colectiva".

