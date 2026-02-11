atresplayer llega al festival de Málaga con dos estrenos que prometen dar mucho que hablar: La nena y Entre Tierras

atresplayer prepara una presencia destacada en el Festival de Málaga con el estreno de dos de sus producciones más esperadas, reforzando así su apuesta por la industria audiovisual española y el talento local. La plataforma presentará la segunda temporada de Entre Tierras y La Nena, dos títulos que llegan con un respaldo notable y una expectación creciente entre el público.

El 11 de marzo será el turno de Entre Tierras, que regresa al festival tras el enorme éxito de su primera temporada. La serie, protagonizada por Megan Montaner, se convirtió en la ficción más vista de la televisión en 2024 durante su emisión en Antena 3 y se consolidó como uno de los mayores éxitos internacionales recientes de Atresmedia. Sus nuevos episodios estarán disponibles en atresplayer a partir del 15 de marzo, antes de su llegada al prime time de Antena 3.

Cartel de Entre Tierras | Antena3.com

Un día después, el 12 de marzo, Málaga acogerá la presentación de La Nena, tercera entrega del universo literario de Carmen Mola. La ficción, dirigida por Paco Cabezas y encabezada por Nerea Barros, se mostrará en el festival acompañada de parte de su elenco y equipo artístico. La inspectora Blanco vuelve a escena con nuevas tramas y personajes, dispuesta a mantener el nivel de impacto alcanzado por La Novia Gitana y La Red Púrpura.

Descubre las primeras imágenes de La Nena | atresplayer

Tras su paso por el certamen, La Nena llegará a atresplayer en abril, completando así un arranque de año en el que la plataforma refuerza su catálogo con dos títulos que ya cuentan con una sólida base de seguidores.