atresplayer apuesta por la continuidad: seis grandes series regresan con nuevas temporadas

atresplayer ha desvelado en el atresplayer Day una de las noticias más esperadas por los fans: seis de sus series más potentes volverán con nuevas temporadas, consolidando la estrategia de la plataforma de reforzar sus marcas de mayor impacto y prolongar el recorrido de sus títulos más exitosos. Entre ellas, destacan ficciones que han arrasado en audiencia, han generado conversación social y han recibido el aplauso de la crítica.

A continuación, repasamos cuáles son los grandes regresos anunciados.

‘RENATA & NICOLE’ (SEGUNDA TEMPORADA)

Tras el éxito de la primera temporada de ‘Eva & Nicole’, el universo del lujo de la Marbella de los 80 regresa con una segunda temporada. En ‘Renata & Nicole’, el protagonismo recae en dos amigas cuyas estables vidas se verán superadas por acontecimientos que les van a tocar el corazón, y también la cartera.

La segunda temporada se ubica en un lujoso hotel de cinco estrellas, donde la desaparición de Manuel, el marido de Nicole marcará el inicio de una trama en la que nada será lo que parece y que involucrará a gente muy poderosa, tanto que alguien tratará de silenciar a Alain, el marido de Renata, disparándole y abocándole a debatirse entre la vida y la muerte. Nuestras dos protagonistas cogerán las riendas de la investigación y se adentrarán en una ‘buddy movie’ donde tendrán que lidiar con una inesperada mujer que se enamorará de Manuel, una hija que va a reaparecer treinta años después, unas extrañas muertes que se producen en el hotel y con un negocio familiar que también pasará a ser una fuente de problemas para las dos protagonistas.

Belén Rueda y Belinda Washington protagonizarán esta ficción, dos mujeres de clase alta cuya amistad se pondrá en juego. Con ellas, volveremos a ver a Andrés Velencoso, Gonzalo de Castro y a Oliver Ruano, entre otros.

Atresmedia en colaboración con Good Mood, creada por Daniel Écija, y que cuenta como guionistas a Daniel Écija, Iñaki San Román (como coordinador de guion), Bea Esos, Álvaro Velasco, Aitor Santos y Patricia Trueba.

Renata y Nicole | atresplayer

ENTRE TIERRAS T2 (MARZO 2026)

‘Entre Tierras’, que arrasó con su primera entrega alzándose como la serie más vista de la televisión en 2024, volverá el próximo de marzo a atresplayer con una segunda temporada.

Dos décadas después de perder a Manuel, y con dos hijos a su cargo, María continúa luchando para sacar adelante la tierra de los Cervantes. La protagonista deberá adaptarse a los nuevos tiempos, pero también dar ejemplo de resistencia cuando los cambios puedan arrasar con todo.

Megan Montaner vuelve a ponerse en la piel de María. También formarán parte del elenco principal: Silvia Abascal, Rodolfo Sancho, Ginés García Millán, Carlos Serrano-Clark y José Pastor, entre otros.

Producida por Atresmedia en colaboración con Boomerang TV, la segunda temporada de ‘Entre tierras’ cuenta con 10 capítulos de 50 minutos cada uno y podrá verse en atresplayer antes de su llegada al prime time de Antena 3.

LA NENA (ABRIL 2026)

Vuelve la BAC y todo su equipo, pero esta vez muy fragmentado y con heridas incurables dentro de la Brigada. Elena Blanco tomará cierta distancia con su trabajo, mientras que Chesca buscará venganza tras todo lo sucedido después de desenmascarar a La Red Púrpura.

‘La Nena’, serie original de atresplayer dirigida por Paco Cabezas, es una adaptación libre de la tercera novela homónima de la saga de Carmen Mola, y llegará en abril tras el enorme éxito de ‘La Novia Gitana’ y ‘La Red Púrpura’.

Nerea Barros se pondrá de nuevo en la piel de la inspectora Blanco, mientras que Lucía Martín Abelló, Ignacio Montes, Mona Martínez, Vicente Romero, Francesc Garrido, Ginés García Millán y Daniel Ibáñez, entre otros, también recuperan a los personajes. La ficción incorpora a su reparto a los actores Eduardo Casanova, Raúl Sanz, Pepe Sevilla, Santi Prego y Daniel Freire.

‘La Nena’ es una coproducción de Buendía Estudios Canarias y Diagonal (Banijay Iberia) con la participación de Atresmedia que se podrá ver en atresplayer.

FOQ: LA NUEVA GENERACIÓN T2

‘FoQ’. La Nueva Generación’ volverá con una segunda temporada tras triunfar con la primera en atresplayer. La serie original de la plataforma de Atresmedia supuso el retorno de una de las marcas de ficción más aclamada de la historia de la TV en nuestro país, ‘Física o Química’, y lo hizo con una gran acogida: el mejor estreno de una ficción original de la plataforma en los últimos dos años.

Los protagonistas de ‘Física o Química: La Nueva Generación’ regresan al colegio Zurbarán para afrontar una etapa clave: el inicio del bachillerato. Una temporada marcada por decisiones que cambiarán sus vidas, amistades que se rompen, nuevos amores, conflictos y decepciones… y más fiestas petting.

‘Física o Química. La Nueva Generación’ es una producción de Buendía Estudios Canarias en colaboración con Boomerang TV y con la participación de Atresmedia, que se podrá ver en atresplayer.

FOQ La Nueva Generación | atresplayer

¿A QUÉ ESTÁS ESPERANDO? T2

‘¿A qué estás esperando?’, el mejor estreno del curso 24-25 en atresplayer, volverá con una segunda temporada. Tras el enorme éxito cosechado por la ficción en su primera entrega, Atresmedia apuesta una nueva temporada de una serie que es la adaptación los fenómenos literarios de Megan Maxwell.

‘¿A qué estás esperando?’, producida por Buendía Estudios Canarias en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia) y DeAPlaneta y con la participación de Atresmedia, estuvo protagonizada por Adriana Torrebejano, Rubén Cortada, Eva Ugarte y Francisco Ortiz.

La ficción es una comedia erótico-romántica que muestra la realidad de dos mundos completamente opuestos, pero no enfrentados, a través de los encuentros y desencuentros de dos parejas que se enamoran.

¿A qué estás esperando? | atresplayer

SIRA

atresplayer emitirá próximamente ‘Sira’, la continuación de la exitosa ‘El tiempo entre costuras’ basada en la novela homónima de María Dueñas. Una producción original de Buendía Estudios - a través de su filial Buendía Estudios Bizkaia - con la participación de Atresmedia y Netflix, con una clara vocación internacional y la ambición de convertirse en un evento global siguiendo los pasos de su predecesora.

Además de Adriana Ugarte, que vuelve a meterse en la piel de Sira, retoman sus papeles Peter Vives, Rubén Cortada, Carlos Santos, Carlos Olalla y Francesc Garrido. El elenco se completa con las colaboraciones especiales de Elvira Mínguez, Darío Grandinetti y Cecilia Suárez, además de con incorporaciones internacionales como Jeremy Neumark Jones, Borja Luna, Orla O’Leary, Kathleen Gati, Melina Mathews, Sharon Mann, Sue Flack y Alexander Devrient.

En ‘Sira’, la Segunda Guerra Mundial llega a su fin. Sira deja de colaborar con el Servicio Secreto Británico y comienza una nueva vida con Marcus. Pero a punto de ser madre, un trágico suceso lo cambia todo. Para sobrevivir y sacar a su hijo adelante, Sira vuelve a reinventarse. Cuatro ciudades, dos misiones y una nueva vocación.

Una cautivadora trama que bebe del drama histórico y el género de espías nos traslada a Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger, excepcionales testigos de una época convulsa – el final de la Segunda Guerra Mundial – y donde Sira, como agente infiltrada, se maneja entre el glamour de las altas esferas, los entresijos de los medios de comunicación y las conspiraciones políticas.