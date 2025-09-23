atresplayer estrenará próximamente Sira, la continuación de la exitosa serie El tiempo entre costuras

atresplayer ha anunciado durante el encuentro con medios en el Festival de cine de San Sebastián que Sira llegará próximamente a la plataforma. La ficción, basada en la famosa novela de María Dueñas, continuará la historia de 'El tiempo entre costuras' que conmovió a tantos espectadores.

Adriana Ugarte vuelve a encarnar el papel de Sira. Además, retoman sus papeles Peter Vives, Rubén Cortada, Carlos Santos y Elvira Mínguez.

En ‘Sira’, la Segunda Guerra Mundial llega a su fin y la protagonista deja de colaborar con el Servicio Secreto Británico y comienza una nueva vida con Marcus. Pero a punto de ser madre, un trágico suceso lo cambia todo. Para sobrevivir y sacar a su hijo adelante, Sira vuelve a reinventarse. Cuatro ciudades, dos misiones y una nueva vocación.

Una cautivadora trama que bebe del drama histórico y el género de espías nos traslada a Jerusalén, Londres, Madrid y Tánger, excepcionales testigos de una época convulsa – el final de la Segunda Guerra Mundial – y donde Sira, como agente infiltrada, se maneja entre el glamour de las altas esferas, los entresijos de los medios de comunicación y las conspiraciones políticas.

La serie es un desarrollo original de Buendía Estudios, y tiene una clara vocación internacional y la ambición de convertirse en un evento global siguiendo los pasos de su predecesora.