Emilio Buale nos habla del "viaje" que va a vivir su personaje en esta nueva temporada

Emilio Buale nos explica qué es lo que ha cambiado en Dante esta temporada y él lo tiene claro. Que Dante tenga un poder mental y además la capacidad de poder adherir los poderes de otros es clave para entender este cambio. Ya que ese "poder y esa responsabilidad" se ven trastocados y por eso le surge un dilema moral.

Nos ha confesado que él no le cambiaría nada a su personaje. Y que lo que más le gusta de Dante es que es "un reflejo de la sociedad".

También hemos querido saber qué significa para Emilio formar parte de parte del fenómeno de Los Protegidos y qué ha significado para él volver una temporada más; lo tiene claro es “un regalo”.

Disfruta de la entrevista completa y no te pierdas cada domingo un nuevo capítulo de la serie en atresplayer. ¿Conseguirá Dante dar con la familia Castillo?