Con una estampa que a muchos les sonará familiar; así empieza el primer capítulo de Los Protegidos: Un Nuevo Poder. Un vagón de metro, mucha gente alrededor, poca cobertura y un Papa Noel deseando Feliz Navidad.

Unas primeras imágenes en las que vemos que entre Sandra y Culebra saltan chispas y de las buenas. Mucha conexión e incluso bromas, parecen muy enamorados.

Lucas no tiene tanta suerte y a él lo que le falta es la cobertura, a veces no hay manera de pillar internet dentro del metro.

Carlitos y Lucía están sentados juntos y aunque él esté en modo 'Grinch'. Lucía no ha dudado en recordarle que de pequeño bien que le gustaban estas fechas.

Van muy cargados así que parece que estas vacaciones las van a pasar en casa, o eso esperan ellos. ¿Cuál será la próxima parada?

