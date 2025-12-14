Mejores momentos / Capítulo 1
Sandra llama “bicho raro” a Dora en el primer capítulo de Los Protegidos: Un Nuevo Poder
La función de Navidad del colegio de Dora no salió como Los Castillo se habían imaginado.
En plena función de Navidad con el salón de actos a reventar Dora hizo alarde de sus poderes para sorpresa de todos los asistentes, incluida su familia.
Sandra y Culebra no daban crédito a lo que estaban viendo y corrieron rápidamente a socorrer a Dora y a solucionar lo que acababa de pasar.
Al llegar a casa el resto de los miembros de la familia estaban preocupados por Dora y por la situación. Y aunque todo ha quedado en un susto Sandra y Culebra seguían bastante alterados y es que no se podían imaginar que esto no era la primera vez que pasaba.
La tutora les confesó que han sido varias las ocasiones en las que han pasado sucesos “extraños” en los que Dora ha estado involucrada. Una regañina de madre a hija que a Sandra se le ha ido de las manos, solo quería proteger a Dora, pero cuando veas la escena completa a ti también te dolerá.
Revívelo aquí
