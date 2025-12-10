Repasamos con Mario Marzo la evolución de Lucas, su personaje en Los Protegidos

El domingo aterriza en atresplayer la nueva entrega de Los Protegidos. La serie que llegó a nuestras vidas hace quince años y a día de hoy nos sigue fascinando. Una historia de una familia que los unían los poderes en vez de la sangre.

Un grupo de niños y adolescentes que no encontraban su lugar y que por casualidad pasaron de no tener casa a formar un hogar.

Mario Marzo lleva desde los catorce años interpretando a Lucas, "el primo" de Los Castillo. Un chico tímido que dejó de sentirse solo gracias a ellos.

Tanto el personaje como el actor han crecido y evolucionado con los años y es una de las cosas que hemos querido hablar con Mario. Una de las cosas que destaca de manera positiva son "las tablas" que te dan los años. Esas "tablas" que te hacen darte cuenta de cómo descubres a tu personaje, de cómo aprendes a "leer" las emociones que tu personaje quiere transmitir.

Sin duda nos quedamos con el cariño con el que habla de Lucas, un personaje que literalmente, le ha acompañado más de media vida. Revive la entrevista completa y prepárate para disfrutar el domingo del gran estreno mundial de Los Protegidos: Un nuevo poderen atresplayer.