Los Protegidos Un Nuevo Poder: la familia más mágica de la televisión vuelve esta navidad 

En navidad nos invade la magia y este año también los poderes. La familia Castillo regresa con un regalo en forma de nueva temporada; Los Protegidos Un Nuevo Poder.

Ana Fernández, Luis Fernández, Antonio Garrido, Mario Marzo, Daniel Avilés y Maggie García retoman sus personajes como la familia Castillo. El elenco de la serie lo completan Gracia Olayo, Marta Torné, Emilio Buale, Raúl Mérida, José Sospedra, Carlotta Cosials, Cosette Silguero y Javier Mendo, que continuarán en esta nueva temporada.

Además, Elena Furiase se une al elenco de la ficción en esta nueva temporada para ponerse en la piel de la agente de policía al frente de la investigación que se cierne sobre los Castillo.

En la tercera temporada de Los Protegidos: Un nuevo poder un enemigo insólito pone en peligro la estabilidad de la familia Castillo. Max, un joven con un poder inédito en la serie, utiliza un muñeco encantado para sembrar el caos por toda la ciudad, mientras los protagonistas se enfrentan a retos personales y familiares que pondrán a prueba su unidad y su vínculo como grupo.

Los Protegidos: Un nuevo poder es una producción de Atresmedia en colaboración con Buendía Estudios y Boomerang TV. Montse García, Lucía Alonso-Allende, Diego del Pozo, Carlos García Miranda, Tomás Silberman y Teddy Villalba son los productores ejecutivos de la serie. García Miranda lidera el equipo de guion del que forman parte Sancho Sánchez y Arturo Ruiz Serrano. La dirección corre a cargo de Oriol Ferrer y Roberto Montalbo. Al frente de la dirección de producción está Daniel Alonso.