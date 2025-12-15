Otero no da crédito: acaba de descubrir a una familia con poderes

¡Empieza fuerte la nueva temporada de Los Protegidos: Un Nuevo Poder! Los Castillo cedieron a las presiones de su vecina Rosa Ruano y acudieron a esa nave donde estaba “pasando algo”.

Lo que ellos no se podían imaginar es que no iban a ser los únicos que querían descubrir qué estaba pasando por allí.

Otero, siguiendo su intuición también estaba detrás de las pistas.

Pistas que la llevaron a dar de frente con la familia Castillo que al verse acorralados no tuvieron otra opción que usar sus poderes para huir.

Revive este momentazo cargado de tensión aquí o disfruta del capítulo completo en atresplayer.