La vuelta de Nix a España y cómo redescubrió su drag en Drag Race España: "Yo allí era la guiri, pero aquí no sabía quién era"

Nix ha sido la última reina en estar en directo en las redes de Drag Race España tras la Gran Final del concurso. La finalista nos ha contado muchas curiosidades de su drag y de su paso por el programa.

La reina nos ha contado cómo comenzó en el drag hace 4 años. Todo comenzó en casa de su madre durante la pandemia, meses en los que comenzó a hacer sus primeros maquillajes para, posteriormente, irse a vivir a Copenhague donde empezó a trabajar. Eso sí, no sin antes pasar por un trabajo en una granja donde tenía que ordeñar vacas.

Poco tiempo después de estar en un pueblo del norte de Dinamarca junto a su hermano, decidieron mudarse a Copenhague y probar suerte allí. Hace 4 meses, cuando empezaba a emitirse la quinta temporada de Drag Race España, la reina decidió irse a vivir a Barcelona para disfrutar del programa con su familia drag.

Eso sí, la vuelta no fue fácil. "Yo allí era la guiri, pero aquí no sabía quién era", ha asegurado la reina, que fue durante la grabación de Drag Race España cuando tuvo que redescubrir su drag.

