Maya Pixelskaya se enfrenta a 'Una Vuelta Más al Juego': "Es que me lo estáis poniendo muy fácil"

En esta ocasión, hemos preparado para Maya Pixelskaya un pequeño test en el que la presentadora del formato tendrá que adivinar una serie de videojuegos a través de nuestras pistas, con una sola condición: Si falla un intento, debe pedir "una vuelta más" para obtener otra de las pistas.

Sin embargo, Maya nos ha demostrado que sus conocimientos de gamer llegan incluso más lejos de lo que imaginábamos, puesto que con un par de pistas, en general, le ha resultado suficiente para adivinar casi todos los videojuegos.

Comenzando por el primero de los videojuegos, relacionado con la bola negra de las cicatrices, Maya solo ha necesitado dos pistas para adivinarlo. Efectivamente, se trataba de This War of Mine, el videojuego lanzado en 2013.

Después, Maya ha entrado en racha, adivinando los siguientes juegos a la primera de forma sucesiva: Red Dead Redemption y Street Fighter.

En relación a la bola azul, que evoca la nostalgia y los recuerdos del pasado, Maya lo ha tenido muy claro con una sola pista: el aclamado The Last of Us.

Han sido muchos más los videojuegos que Maya ha conseguido adivinar, pero solo uno se le ha complicado un poco más, y es el League of Legends, ante el que ha lanzado un mensaje muy claro: "Salid de esa droga, yo lo he borrado de mi mente."

Si quieres seguir disfrutando del carisma y los conocimientos de Maya, no te pierdas Una Vuelta Más, el videopodcast disponible en atresplayer.