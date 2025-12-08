Mango, la pasión oculta de Carlota Baró que sale a la luz en Una Vuelta Más

Parece que la actriz Carlota Baró, invitada de este segundo programa de Una Vuelta Más y la propia entrevistadora del videpodcast, Maya Pixelskaya, tienen algo en común: el amor incondicional por los animales.

Por ello, bajo el pretexto de revelar las pasiones ocultas tras la bola roja, Maya ha querido interesarse por la historia de Mango, la mascota de Carlota. La actriz, visiblemente emocionada, comentaba entre risas: "Voy a llorar más por mi perro que hablando de mi chico."

Carlota nos ha contado que "Mango llegó después de la pandemia, de una protectora de Madrid". Lo describe como un perro "tranquilo" y "meditativo", que de alguna manera entró en su hogar para ejercer de "psicólogo de casa".

En cuanto a la historia del nombre de Mango, la actriz explica que, en un viaje a Cuba que realizó con su pareja, tuvo una divertida anécdota con esta fruta que le evocó de forma inequívoca el nombre, sin poder pensar en cualquier otra posibilidad.

Si te ha gustado este momento y quieres descubrir más curiosidades, disfruta del programa completo disponible en atresplayer.