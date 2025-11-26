Mejores momentos | Programa 1
Franchute o guiri: el test más internacional de Maya Pixelskaya a Carla Díaz en Una Vuelta Más
En el primer programa del videopodcast, la actriz ha tenido que elegir entre distintas opciones para descubrir si se decanta por Francia o por Gran Bretaña
Una de las curiosidades que hemos descubierto en este primer programa de Una Vuelta Más es que Carla Díaz es bilingüe en inglés y francés. Por ello, Maya le ha propuesto el test "Franchute o guiri", en el que la actriz ha tenido que decantarse por su país favorito.
Al escoger entre la gastronomía de un país u otro, Francia ha ganado por goleada. Carla ha escogido una galette y una copa de vino antes que fish and chips o té, más propios de Gran Bretaña. "Vas tirando para Francia", le ha dicho Maya entre risas.
En lo musical, La vie en rose ha triunfado por encima de God Save The Queen, pero Maya Pixelskaya ha querido compartir una divertida anécdota sobre la canción británica.
Finalmente, Carla ha demostrado que se merece la nacionalidad francesa. Ante la pregunta "¿desayunar alubias con tomate, o desayunar un café y un cigarro?", la actriz ha optado por la segunda opción, revelando su lado más parisino.
