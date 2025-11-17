Carla Díaz saca su lado más místico en el primer programa de Una Vuelta Más

La máquina de bolas de Una Vuelta Más, el nuevo videopodcast de atresplayer que se estrenó el pasado viernes 14 de noviembre, no deja de sorprendernos regalándonos momentazo tras momentazo.

Esta vez le ha tocado el turno a la bola rosa, que hace referencia a los gustos más frikis del entrevistado. En este caso, la actriz madrileña Carla Díaz, primera entrevistada por Maya Pixelskaya en esta entrega del videopodcast, se ha topado con un curioso objeto dentro de esta bola...¡Un cuarzo rosa!

Al tener el objeto entre sus manos, que hace referencia al mundo de la astrología, Carla nos ha confesado los detalles sobre su parte más mística: "Me viene de cuando me fui a Ibiza, ahí están todo el día liados con los cuarzos y con estas cosas".

Precisamente sobre el tema de la astrología, la actriz explicaba que, durante la pandemia, aprovechó el tiempo libre del que disponía para interesarse más sobre la cuestión: "Fui a un astrólogo y me hizo la carta natal".

En respuesta, la presentadora del programa le ha advertido: "Cuidado, que yo soy géminis". Pero parece que no ha supuesto ningún inconveniente en la entrevista, puesto que Carla ha reconocido llevarse estupendamente con este signo.

Revive este momento o disfruta del programa completo, ya disponible en atresplayer.