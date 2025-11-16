Vestidas para morir: la pasarela de muerte del octavo programa de Drag Race España

En el octavo programa de Drag Race España la categoría de la pasarela ha sido Vestidas para morir, y las reinas han tenido que imaginar cómo serían sus muertes y crear un outfit con ese concepto.

Laca Udilla, Satín Greco, Nix, Margarita Kalifata, Alexandra del Raval y Dafne Mugler lo han dado todo una semana más, y mucho más ahora que entramos en la recta final del concurso.

No te pierdas cómo ha sido la pasarela, y disfruta ya del octavo programa de Drag Race España en atresplayer.