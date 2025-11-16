Mejores momentos | Temporada 5
Vestidas para morir: la pasarela de muerte del octavo programa de Drag Race España
Esta semana las reinas han representado en pasarela cómo creen que sería su muerte. Descúbrelo en atresplayer.
En el octavo programa de Drag Race España la categoría de la pasarela ha sido Vestidas para morir, y las reinas han tenido que imaginar cómo serían sus muertes y crear un outfit con ese concepto.
Laca Udilla, Satín Greco, Nix, Margarita Kalifata, Alexandra del Raval y Dafne Mugler lo han dado todo una semana más, y mucho más ahora que entramos en la recta final del concurso.
No te pierdas cómo ha sido la pasarela, y disfruta ya del octavo programa de Drag Race España en atresplayer.
