Mejores momentos | Temporada 5

Vestidas para morir: la pasarela de muerte del octavo programa de Drag Race España

Esta semana las reinas han representado en pasarela cómo creen que sería su muerte. Descúbrelo en atresplayer.

Vestidas para morir: la pasarela de muerte del octavo programa de Drag Race España

Sara Ruiz
En el octavo programa de Drag Race España la categoría de la pasarela ha sido Vestidas para morir, y las reinas han tenido que imaginar cómo serían sus muertes y crear un outfit con ese concepto.

Laca Udilla, Satín Greco, Nix, Margarita Kalifata, Alexandra del Raval y Dafne Mugler lo han dado todo una semana más, y mucho más ahora que entramos en la recta final del concurso.

No te pierdas cómo ha sido la pasarela, y disfruta ya del octavo programa de Drag Race España en atresplayer.

