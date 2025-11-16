Mejores momentos | Temporada 5
¡Bienvenidas a la notaría Yasstaría! Las reinas dejan sus últimas voluntades en el Roast de Drag Race España
En el maxireto de esta semana las reinas han afilado sus lenguas en el Roast. Ya al completo en atresplayer.
Esta semana en Drag Race España el maxireto ha sido el Roast. En esta ocasión, las reinas han dejado su legado a sus compañeras y a los miembros del jurado, pero con las lenguas muy afiladas.
Laca Udilla, Satín Greco, Nix, Margarita Kalifata, Alexandra del Raval y Dafne Mugler han aprovechado la ocasión para decir un par de cosas a cada una de sus compañeras.
No te pierdas cómo ha sido el roast de esta quinta temporada, ya al completo en atresplayer. Y disfruta además del octavo programa.
