Laca Udilla y Nix se sinceran sobre sus inseguridades y problemas con la alimentación: “Tenemos que hablarnos mejor"

Laca Udilla y Nix se han sincerado en el taller de Drag Race España acerca de sus inseguridades y sus trastornos de la alimentación. “Cada vez me decían qué guapa estás yo me sentía culpable”, ha dicho Laca Udilla.

Nix ha confesado además haber sufrido un pasado de bulimia durante años. “Un chico me aconsejó que, era muy guapa de cara, pero que tenía que hacer deporte y adelgazar”, ha asegurado.

Laca Udilla ha confesado tener miedo a no ser una buena persona. “Tenemos que hablarnos mejor a nosotras”, ha aconsejado Nix.

