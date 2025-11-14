Abril Zamora y su experiencia como jueza de Drag Race España: “Lo he pasado mal al ver cómo los sueños de algunos se iban rompiendo"

Abril Zamora ha sido la jueza invitada especial del séptimo programa de Drag Race España y hemos hablado con ella para que nos cuente qué es lo que más le gusta del programa.

La actriz ha asegurado que es cómo muestra que ser drag es mucho más que la comicidad. “Es talento, arte y cultura”, ha dicho.

Es la primera vez que Abril Zamora se pone en el lugar del jurado en un programa como este, algo que, ha afirmado, ha sido muy duro. “Lo he pasado mal al ver cómo los sueños de algunos se iban rompiendo cada vez que habría la boca”, ha confesado.

Eso sí, se lo ha pasado muy bien y ha sido una experiencia emocionante.

El nombre drag de Abril Zamora

Si Abril Zamora fuese drag, ella se llamaría un nombre alejado de ella, al contrario. “A lo mejor Cerral Zamora”, ha contado.

su entrevista al completo en el vídeo