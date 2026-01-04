Daniel Avilés: humor, tradición y muchos turrones en Navidad

Daniel Avilés, uno de los rostros más queridos de Los Protegidos: un Nuevo Poder, ha hablado abiertamente sobre cómo vive la Navidad, unas fechas que asegura disfrutar al máximo: “A mí me gustan mucho estas fechas”, reconoce con una sonrisa, dejando claro que es de los que se contagian del espíritu navideño desde el primer día.

El actor admite que uno de los grandes placeres de estas fiestas es la comida, especialmente los dulces típicos. Eso sí, también bromea con la parte menos divertida: “Lo peor es tener que adelgazar después de comer turrones”, afirma.

Para Daniel, la Navidad no se entiende sin regalos, aunque matiza que no siempre tienen que ser objetos materiales: “No pueden faltar regalos, no tienen por qué ser físicos”, explica, reivindicando el valor de los gestos, el tiempo compartido y los detalles que no se envuelven pero que se recuerdan siempre.

Con esta mezcla de humor, tradición y cariño por los suyos, Daniel Avilés muestra una faceta íntima y festiva que conecta con el público. Su visión de la Navidad refleja ese equilibrio entre disfrutar sin culpa y valorar lo verdaderamente importante, un espíritu que también acompaña a su personaje en la serie.