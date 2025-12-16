Susi Caramelo y su trabajo más raro: "Una vez me pusieron cocos en los pechitos"

Susi Caramelo es la tercera invitada de Una Vuelta Más, el videopodcast disponible en atresplayer.

Durante la entrevista, la cómica repasó anécdotas de su vida y sorprendió al público al revelar cuál había sido el trabajo más insólito que había desempeñado antes de hacerse conocida en televisión.

Con su característico tono divertido, Susi contó que en una ocasión trabajó en Salou como azafata en un evento turístico… ataviada con un bikini hecho de cocos. La imagen, tan extravagante como cómica, refleja el tipo de experiencias que han marcado su trayectoria y que ella misma convierte en material humorístico.

El episodio, que forma parte de la primera temporada del pódcast, también mostró a una Susi Caramelo sincera y desinhibida, dispuesta a compartir tanto sus momentos más surrealistas como reflexiones personales sobre su carrera y su vida.

