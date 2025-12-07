Maya Pixelskaya nos revela qué hay detrás de Una Vuelta Más

A través de una serie de preguntas, Maya Pixelskaya, presentadora de este nuevo formato de entrevistas original de atresplayer, ha revelado las claves del programa.

Si tuviera que rechazar contestar a una de las bolas, Maya escogería la de la familia: "La verdad es que soy un poco privada", ha confesado.

En cuanto al color de bolas que ha generado las respuestas más interesantes en estos dos primeros programas del videopodcast, su presentadora nos ha explicado que, sin duda, ese papel le corresponde a la bola rosa, la del frikismo. Y, respecto a las más incómodas, Maya ha optado por las bolas negras, que representan las cicatrices, y por las rojas, correspondientes a la pasión.

Sobre el funcionamiento de la máquina de bolas, pieza fundamental del programa, Maya ha confesado que "se está portando", quitando un pequeño incidente que ocurrió con ella en la primera de las grabaciones.

