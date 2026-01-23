Rafaela y su loco mundo, "la sitcom de tripi" que no sabías que necesitabas

Los protagonistas explican su universo “loquísimo”, “bizarro” y deliciosamente disparatado.

El surrealismo y el humor más absurdo aterrizan en atresplayer con Rafaela y su loco mundo, una serie que sus propios protagonistas describen como “loquísima”, “bizarra” y “lo que ocurre cuando mezclas Las chicas de oro con El chavo del ocho”.

La plataforma estrenará esta comedia el próximo 15 de febrero, y ya avisa: no se hace responsable de los efectos secundarios de tanta mezcla de géneros.

“En realidad, es una sitcom de tripi”, avisa Ernesto Sevilla como quien avisa de que el postre lleva un chorrito de licor… pero sin especificar cuánto.

Según el reparto, Rafaela es “una serie muy disparatada”, una especie de centrifugadora narrativa donde todo cabe.

La protagonista, Rafaela, parece vivir en un universo paralelo donde las leyes de la física se aplican solo si conviene al chiste.

Con su cartel recién lanzado y las primeras imágenes circulando, Rafaela y su loco mundo se posiciona como una de las ficciones más esperadas de la temporada.

Una mezcla improbable, un experimento humorístico y, según su propio equipo, “una serie que no se parece a nada… porque nada se atreve a parecerse a ella”.