Cine, drama y crush colectivo: Alfonso revoluciona el set casero de Rafaela

El capítulo 4 de Rafaela y su loco mundo, disponible en atresplayer, arranca con una idea marca de la casa: Papá decide que es el momento perfecto para rodar una película “independiente, artística y quizá un poco caótica” protagonizada por Rafaela y sus amigas.

Para darle un toque profesional, contrata a Alfonso, un actor guapísimo, carismático, activista incansable y abiertamente gay, que llega al rodaje con una sonrisa capaz de desarmar a cualquiera.

Desde el primer minuto, las niñas quedan absolutamente fascinadas. Todas quieren ser su mejor amiga. Alfonso, encantador como siempre, reparte halagos, consejos y abrazos, convirtiendo el set improvisado en el salón en un torbellino de emoción y glamour.

Pero no todo es tan perfecto como parece. Entre toma y toma, Alfonso muestra pequeñas pistas de que esconde un secretillo que podría cambiar el rumbo del rodaje.

El caos se desata cuando el secreto sale a la luz en el peor momento posible, provocando risas, confusión y un giro inesperado que convierte la película casera en una aventura inolvidable.

