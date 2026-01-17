Ya disponible en atresplayer
¿A qué suele Roberto Leal darle más vueltas? ¿Con quién daría la vuelta al mundo?: ¡Descúbrelo en Vuelta y vuelta!
Conoce aún más al presentador con este juego tras su paso por Una vuelta más.
Tras su paso por Una vuelta más, hemos querido conocer aún más a Roberto Leal y le hemos sometido al juego Vuelta y vuelta.
En él, el presentador ha confesado, por ejemplo, a qué suele darle más vuelta. "A lo mejor a las cosas que no he hecho bien", ha asegurado Roberto.
También hemos descubierto un momento en el que todo le dio vueltas. Fue después de las vacaciones de verano, cuando la cabeza empezó a darle vueltas por todo el trabajo que tenía por delante.
Todas estas confesiones y algunas más, ya disponibles en el vídeo. Y su programa con Maya Pixelskayaya está al completo en atresplayer.
