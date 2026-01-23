Glòria Serra repasa sus 15 años de trayectoria en Una vuelta más

Glòria Serra llega a Una vuelta más para vivir una experiencia única. Acostumbrada a liderar investigaciones, marcar el ritmo y poner el foco en los demás, esta vez es ella quien se sienta al otro lado y se enfrenta a preguntas que no veía venir.

La periodista celebra así los 15 años de Equipo de Investigación, un formato que se ha consolidado como uno de los referentes del periodismo televisivo en España. Serra repasa los momentos más intensos, las historias que más le han marcado y la evolución del programa desde su estreno hasta hoy.

La conversación, lejos de ser solemne, se convierte en un viaje lleno de humor, complicidad y anécdotas inesperadas. Serra muestra una faceta más espontánea, dejando claro que también sabe reírse de sí misma cuando la situación lo pide.

Con esta visita, Una vuelta más suma una invitada de lujo y ofrece a los espectadores una mirada diferente a una de las voces más reconocibles de la televisión. Un encuentro que mezcla celebración, sorpresa y mucha personalidad.