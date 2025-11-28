Carlota Baró, ante la bola rosa de Una Vuelta Más: "Creo que os han contado cosas"

La actriz Carlota Baró, a quien ya hemos podido ver en series como El Secreto de Puente Viejo, ha sido la invitada del segundo programa de Una Vuelta Más, el videopodcast de atresplayer.

El primero de sus retos en la entrevista con Maya Pixelskaya ha sido enfrentarse a la bola rosa, la del frikismo. En su interior, Carlota ha encontrado un ambientador y algún otro objeto relacionado con la higiene personal, a lo que ha comentado: "Vaya, vaya, creo que os han contado cosas."

Ante esta curiosa revelación, Maya le ha hecho una pregunta muy concreta: "¿Por qué eres friki del desodorante para los pies?", a lo que Carlota ha confesado una anécdota personal muy divertida.

La actriz nos ha contado que, al ser "bastante maniática con el tema olores",es un aspecto que siempre cuida y lleva su kit de supervivencia. El problema fue cuando, en su último rodaje, se dio cuenta de que el desodorante que llevaba usando dos meses...¡Era un desodorante para pies!

Desde luego, Carlota Baró va a provocarnos muchas risas en esta entrevista. Si no quieres perdértela, disfruta del programa completo disponible en atresplayer.