Este es el significado del color de las bolas en Una Vuelta Más, el videopodcast original de atresplayer

Como ya nos ha avanzado Maya Pixelskaya, presentadora de Una Vuelta Más, el videopodcast se caracteriza por la originalidad de sus preguntas, que salen de una máquina de bolas. Pero, ¿qué color corresponde a cada bola y cuál es su significado?

Empezado por la bola roja, esta representa la pasión. Maya nos ha desvelado que "quizá con esta bola es con la que más van a usar el comodín", pero estamos seguros de que la presentadora logrará sacar el lado más romántico de los invitados que pasen por Una Vuelta Más.

En cuanto a la bola azul, esta hace referencia a los recuerdos del pasado y a la infancia. En palabras de Maya, esta bola desvelará recuerdos que "a veces pueden ser muy positivos y otras no tanto".

Siguiendo una temática parecida, la bola amarilla tiene que ver con la familia, que, tal y como dice Maya, puede ser de muchos tipos diferentes: "La familia que tienes en casa, tu pareja, tus hijos, la familia laboral, los amigos...".

Si hay una bola que asusta a todos los invitados, esa es la bola negra. Representando las cicatrices que uno lleva a la espalda, esta bola tiene que ver con "algo doloroso, una ausencia en tu vida o incluso una anécdota graciosa", nos confiesa Maya.

Por su parte, la bola verde significa trabajo y proyectos pasados o futuros, por lo que nos permitirá conocer a qué se están dedicando los invitados que pasen por Una Vuelta Más. Un ejemplo ha sido el caso de Carla Díaz, la primera entrevistada del videopodcast, quien ha recordado su paso por La Ruta Ibiza, la serie original de atresplayer.

Por último, Maya nos ha enseñado su bola favorita: la rosa, la del frikismo. Y ha descrito lo que saldrá de ella de esta manera: "Cosas especiales que nos gusta aprender de nuestros invitados."

Así que, si no quieres perderte todas esas cosas especiales... ¡Disfruta ya del primer programa de Una Vuelta Más, disponible en atresplayer!