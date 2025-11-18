Alexandra del Raval define su drag en su Autoentrevista: "Vedette, el burlesque y las mujeres que me inspiran"

Alexandra del Raval ha sido la reina eliminada en el octavo programa de Drag Race España, y ha tenido la oportunidad de hacer su Autoentrevista. En ella, ha contado que su primera toma de contacto con el drag fue después de conocer a un chico, que tenía puesto de fondo RuPaul’s Drag Race.

En cuanto a cómo definiría su drag, ha asegurado que es una mezcla entre una vedette, el burlesque y las mujeres que le inspiran, como Mónica del Raval o Carmen de Mairena.

Alexandra ha aconsejado a las nuevas drags que sigan a su instinto, que lo sigan intentando y que no hagan caso a nadie porque “el mundo está lleno de envidias”.

Su crush de la temporada, ha dicho, ha sido Nori. “Está muy buena”, ha confesado. Sus mejores amigas de la edición, además, han sido La Escándalo y Nix.

