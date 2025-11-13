Así funciona Una Vuelta Más, el original videopodcast de atresplayer presentado por Maya Pixelskaya

Mañana, viernes 14 de noviembre, estará disponible en atresplayer un nuevo videopodcast que no dejará indiferente a nadie. Hablamos de Una Vuelta Más, el programa presentado por Maya Pixelskaya donde los invitados compartirán sus anécdotas y emociones más profundas a través de unas preguntas de lo más originales.

Si todavía no sabes cuál va a ser la mecánica de este nuevo programa, Maya ha querido echar una mano dejándolo bien claro (para que no le tengas que dar ni una vuelta).

Una máquina de bolas aparece como la protagonista del formato, puesto que es en su interior donde residen las preguntas que se les plantearán a cada uno de los invitados. Maya nos ha chivado unas cuantas pistas que aparecen en el plató del videopodcast: "Sueños, cicatrices, pasión, futuro... Esos son los temas que tocaremos en Una Vuelta Más."

El invitado llega, se sienta frente a Maya y "empezamos a darle a manivela para ir sacando sus secretos", confiesa la presentadora. Cada bola corresponde a un tema, la azul representa la infancia y os recuerdos del pasado, la amarilla hace referencia a la familia, la verde a los proyectos y el trabajo... Y otras muchas más. Además, Maya ha dejado caer que "hay alguna bola especial con la que tendrán que contarnos qué están haciendo en estos momentos."

Lo curioso de la mecánica de Una Vuelta Más es que cada bola no trae la pregunta escrita de forma explícita, sino un objeto que recuerda al tema, a lo que Maya añade que esto puede servir de utilidad para obtener respuestas más completas e interesantes: "Ahí yo voy tirando del hilo y va fluyendo la entrevista", explica la presentadora.

Sobre Una Vuelta Más

El nuevo videopodcast de la plataforma online se trata de un formato original de Atresmedia en colaboración con The Voice Village. En cuanto a su alcance, además de poder verse en atresplayer, Youtube y en las principales plataformas de audio, cruzará fronteras a través de atresplayer Internacional, permitiendo que los espectadores de fuera de España también puedan emocionarse con las entrevistas.

La gran apuesta que encabeza el programa (además de una curiosa máquina de bolas) es la comunicadora y podcaster española Maya Pixelskaya a quién, además, ya hemos podido ver como colaboradora en formatos como el programa Zapeando. Maya, inmersa en la dinámica del programa, entrevistará a sus invitados de la forma más original que se ha planteado en un videopodcast hasta ahora.

Prepárate para mañana... ¡Porque Una Vuelta Más viene fuerte!