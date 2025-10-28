Krystal Forever hace balance de su paso por Drag Race España: "He aprendido muchísimo de todas mis compañeras"

Krystal Forever ha estado en directo en las redes de Drag Race España tras su paso por el concurso para hablar cómo ha vivido ella su participación en la quinta temporada y también sobre su eliminación.

En la entrevista, la reina ha contado que comenzó su carrera en Venezuela y que para ella la vivencia en la quinta temporada de España ha sido única. "He aprendido muchísimo de mis compañeras", ha dicho. Para ella, comenzar en el drag no era fácil porque estaba penado. "No estaba reconocido como un trabajo artístico", ha asegurado.

Desde el año 2003, Krystal no ha podido volver a su país, pero ha contado que en Venezuela están las mentes más abiertas y que ya hay muchas artistas venezolanas que hacen drag allí.

Dentro del programa, la reina considera que, aunque entró con ganas de disfrutar, su mente le jugó en su contra porque empezó a echar mucho de menos a sus seres queridos. Además, ha explicado que estuvo enferma durante varios días del programa. "Casi me llevan al hospital, pero tenía miedo de tener que dejar el concurso y mentí a la producción para seguir", ha asegurado.

En cuanto a sus polémicas con sus compañeras, ha explicado que todo es pasado y que ahora se apoyan y se respetan. "No me gustó verme así", ha contado.

