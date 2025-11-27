La Ruta. Vol. 2: Ibiza vuelve a brillar: nominada a Mejor Serie Dramática en los Premios Feroz 2026

atresplayer continúa reforzando su liderazgo en la ficción española y suma un nuevo hito con la nominación de La Ruta. Vol. 2: Ibiza a Mejor Serie Dramática en los Premios Feroz 2026. La plataforma de Atresmedia vuelve así a situar una de sus producciones entre las más destacadas del año, consolidándose como un referente de innovación y calidad.

La serie, creada porRoberto Martín Maiztegui, Clara Botas y Borja Soler, es la continuación de la premiada La Ruta, que ya se hizo con tres galardones en los Feroz 2023: Mejor Serie Dramática, Mejor Guion y Mejor Actriz Secundaria para Claudia Salas. Aquel reconocimiento situó a la ficción como una de las grandes revelaciones televisivas de su año, con su evocador retrato del fenómeno de la ruta del bakalao.

Los actores Manu Ríos y Milena Smit anunciaron las nominaciones acompañados por la presidenta de la AICE, María Guerra, y el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Los ganadores de los Premios Feroz 2026 se darán a conocer el 24 de enero, en una gala que se celebrará en el Pazo da Cultura de Pontevedra.

Un viaje a la Ibiza de 1996

En esta segunda entrega, la historia se traslada a la Ibiza del mítico club Amnesia, en pleno 1996, cuando la isla estaba a punto de convertirse en el epicentro mundial del ocio nocturno. Allí, Marc Ribó, interpretado por Àlex Monner, ejerce como DJ residente mientras reconstruye su identidad, marcada por la muerte de sus padres décadas atrás.

La serie juega con dos líneas temporales que conectan el presente del protagonista con la juventud de sus padres en la Ibiza de los años 70. Ese paralelismo generacional se convierte en el eje de la temporada, que reflexiona sobre la herencia y la transmisión entre padres e hijos.

Además, el reparto incorpora a Carla Díaz, Marina Salas, Irene Escolar, Lucía Martín-Abelló, Fernando Delgado-Hierro y Fernanda Orazzi, entre otros. La dirección vuelve a estar a cargo de Borja Soler, y la producción corre de nuevo por parte de Atresmedia en colaboración con Caballo Films.

atresplayer, un motor para la ficción nacional

Con 25 millones de usuarios únicos en 2025 y más de 700.000 suscriptores, atresplayer mantiene su apuesta por el talento español y por un modelo de producción que impulsa el sector audiovisual. Su catálogo supera ya las 30.000 horas de contenido y continúa ampliándose con estrenos de ficción, entretenimiento, documentales, programas de actualidad e informativos.

Entre sus producciones originales destacan títulos como Veneno, Cardo, Las noches de Tefía, La novia gitana, Mariliendre o A muerte. En 2025, la plataforma ha seguido creciendo con estrenos como Mar afuera, La Ruta. Vol. 2: Ibiza, Las hijas de la criada o Los Protegidos: Un nuevo poder, que llega a atresplayer el próximo 14 de diciembre.