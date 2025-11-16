Sento y Marc se reencuentran en un retiro espiritual: “¿Qué pasa, tío?”

Marc se encuentra con una noticia: el amigo de Vicky dice que el niño es suyo. El DJ agobiado por la situación no duda en llamar a Sento, amigo de su infancia.

A pesar de que hace mucho tiempo que no se ven, el empresario no ha dudado en coger el primer avión a Ibiza para ver qué le ocurre a su amigo.

Marc no ha vuelto a casa después de dejar a Leo, su hijo, y a Vicky en el hospital. Sento lo encuentra en Casa Sa Talia, el retiro espiritual de Olivia. Allí, está intentando encontrarse consigo mismo y reconciliarse con su historia.

Descúbrelo en el capítulo 4 de La Ruta Vol.2: Ibiza.