Mejor momento | Capítulo 4
Sento y Marc se reencuentran en un retiro espiritual: “¿Qué pasa, tío?”
Los dos amigos hace tiempo que no se ven y se funden en un abrazo.
Publicidad
Marc se encuentra con una noticia: el amigo de Vicky dice que el niño es suyo. El DJ agobiado por la situación no duda en llamar a Sento, amigo de su infancia.
A pesar de que hace mucho tiempo que no se ven, el empresario no ha dudado en coger el primer avión a Ibiza para ver qué le ocurre a su amigo.
Marc no ha vuelto a casa después de dejar a Leo, su hijo, y a Vicky en el hospital. Sento lo encuentra en Casa Sa Talia, el retiro espiritual de Olivia. Allí, está intentando encontrarse consigo mismo y reconciliarse con su historia.
Más Noticias
- Vestidas para morir: la pasarela de muerte del octavo programa de Drag Race España
- ¡Bienvenidas a la notaría Yasstaría! Las reinas dejan sus últimas voluntades en el Roast de Drag Race España
- Laca Udilla y Nix se sinceran sobre sus inseguridades y problemas con la alimentación: “Tenemos que hablarnos mejor"
Publicidad