Mario Marzo revela la anécdota más inesperada: así descubrió que la reina Letizia le sigue en redes

Mario Marzo ha vuelto a regalar un momentazo en Una vuelta más (ya disponible en atresplayer).

Esta vez, el actor sorprendió al público al recordar una anécdota surrealista que vivió con la reina Letizia y que todavía hoy le provoca una mezcla de risa y desconcierto.

Todo ocurrió durante un acto oficial en el que coincidieron. Mario se acercó a saludar con total naturalidad, sin imaginar lo que estaba a punto de escuchar. Según relató, la reina comenzó a comentarle detalles muy concretos de su día a día, cosas que él solo comparte en sus redes sociales. "Ahí pensé: un momento… ¿la reina me sigue?", contó entre carcajadas, aún incrédulo por la situación.

El actor confesó que necesitó unos segundos para procesar lo que estaba pasando. No sólo la reina sabía quién era, sino que parecía estar al tanto de sus proyectos, sus vídeos y hasta de algunas de sus aficiones. “Fue rarísimo, pero también muy bonito”, admitió, dejando claro que la experiencia le pilló completamente desprevenido.

La anécdota se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del programa. Y, de paso, dejó a los fans con una imagen que jamás habrían imaginado: la reina Letizia haciendo scroll por el perfil de Mario Marzo. Revívelo en atresplayer.