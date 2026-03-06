Sandra Golpe vuelve a atreverse con Amy Winehouse: “Ir a Tu cara me suena es Hollywood”

Una vuelta más recibe a una presentadora líder de audiencias. Sandra Golpe se sienta en el sofá del videopodcast de atresplayer dispuesta a enfrentarse a la indiscreta, pero siempre verificada, máquina de bolas de Maya Pixelskaya.

Nuestra host ha tirado de sus fuentes y ha contrastado información para descubrirlo todo sobre una Sandra Golpe que no ha dejado de dar titulares en una entrevista divertida, inesperada y sincera.