Una vuelta más
Sandra Golpe vuelve a atreverse con Amy Winehouse: “Ir a Tu cara me suena es Hollywood”
Bajo su fachada seria e informativa, Sandra se desmelena - y esto es literal - en Una vuelta más. No se guarda nada. Ni para contar, cantar, ni para jugar en el programa de Maya Pixelskaya.
Una vuelta más recibe a una presentadora líder de audiencias. Sandra Golpe se sienta en el sofá del videopodcast de atresplayer dispuesta a enfrentarse a la indiscreta, pero siempre verificada, máquina de bolas de Maya Pixelskaya.
Nuestra host ha tirado de sus fuentes y ha contrastado información para descubrirlo todo sobre una Sandra Golpe que no ha dejado de dar titulares en una entrevista divertida, inesperada y sincera.
