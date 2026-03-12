Sandra Golpe imita a sus compañeros de profesión: "Esto es historia de España"

Bajo su fachada seria e informativa, Sandra Golpe se desmelena - y esto es literal - en Una vuelta más. La presentadora líder de los Informativos de Antena 3 no se guarda nada. Ni para contar, ni para jugar. Acepta el reto de imitar a sus compañeros de profesión con los que comparte escaleta, y mucha exigencia informativa. ¿Qué imitación se le habrá dado mejor?

En el programa de Maya Pixelskaya, Sandra confiesa hasta dónde llega su admiración por Whitney Houston, a quién escogería entre muchos rostros conocidos para hacer el Camino de Santiago.

Reconocida y orgullosa de su tierra, Golpe habla de su debilidad por Cádiz, donde vuelve cuando necesita revivir de nuevo como las plantas del patio de su madre.

Tan solo hay una cosa que frena la energía inagotable de Sandra Golpe, algo que le suele suceder los sábados por la mañana. El resto de la semana, la presentadora líder de la franja de las 15 horas ¡es imparable!