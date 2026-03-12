Unboxing de amigas chulísimas y vírgenes, o no

Las amigas son...

...Rafaela, adolescente ingeniosa y curiosa, siempre va en busca de aventuras y tiene una familia bastante peculiar. Chelo, un poco pringada e infantil, pero buena persona y tierna como un bizcocho japonés. Corpus, a un paso de ser súper modelo, la guapa del grupo. Coqueta, presumida y con un ego brutal. Y Debo es mística, espiritual, estoica y una believer que flipas.