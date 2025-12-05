Carlota Baró da los detalles sobre Las Hijas de la Criada, la nueva serie española de atresplayer

De la mano de la bola dorada de Una Vuelta Más, con la que Maya Pixelskaya anima a los invitados a dar detalles sobre sus proyectos relacionados con atresplayer, Carlota Baró ha aprovechado para hablar sobre Las Hijas de la Criada, la nueva serie disponible en la plataforma.

A través de un par de objetos relacionados con la ambientación de la serie, Carlota Baró, quien protagoniza este drama español de la mano de otros actores como Verónica Sánchez o Alain Hernández, ha confesado: "Ha sido un sueño de novela, de adaptación y de personaje".

En la ficción, Carlota da vida a Renata, un personaje que, en sus palabras, "va a dar muchísimo juego, no tiene miedo y se enfrenta muchísimo a los hombres". Renata, que procede de una familia humilde, hará que todo salte por los aires cuando conozca a Gustavo en el pazo donde trabaja.

Para conocer más detalles, no te pierdas la entrevista completa a la actriz, ya disponible en atresplayer.

Más sobre Las Hijas de la Criada

Galicia, año 1900. En el pazo de Espíritu Santo nacen dos niñas: Clara y Catalina. Clara es hija de Renata, la criada; Catalina, en cambio, es descendiente legítima de los señores del pazo, Don Gustavo Valdés y Doña Inés.

Una venganza inesperada alterará el destino de ambas y de quienes las rodean. Doña Inés se verá obligada a enfrentar el desamor, el abandono y las disputas de poder que surgen al intentar asegurar que su hija legítima sea reconocida como heredera de un imperio, en una época en la que las mujeres no podían decidir libremente sobre sus propias vidas.

La serie es una adaptación de la novela escrita por Sonsoles Ónega, que recibió el Premio Planeta el pasado 2023. En la ficción, sus protagonistas luchan con determinación por aquello que consideran esencial: la familia, el trabajo y sus derechos.