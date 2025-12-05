La reina ha hablado: Rosa Ruano firma el mensaje navideño de Los Protegidos

¡Y llegó la Navidad a casa de los Ruano! Nuestra vecina favorita ha vuelto con un mensaje navideño que tiene de todo: cocretas, percebes (esperamos que en tu casa porque en la suya no, que a Antonio le dan gases), y más misterio que un belén sin figuritas.

Rosa no podía arrancar su felicitación de otra manera que no fuera con su habitual estilo: "Queridas plebeyas, plebeyos, plebeyes", porque ella es inclusiva hasta para desear felices fiestas. Si es que son cosas que no deberían cambiar, un buen turrón y las croquetas de Rosa a las que nadie se puede resisitir y si no las quieres, te las tomas igual, que le pregunten a Otero.

Con la discreción que le caracteriza Rosa nos ha confesado que "que se está armando el Belén", pero eso sí nos lo ha contado en petit comité. Que ya sabéis que ella… ¡no puede contar nada! Y menos ahora que su Borjita ha sacado la oposición de policía. Eso sí, que no espere casa propia el chaval, que "tal y como está la vivienda, igual la encuentra en el 2060". Ay, Rosa, qué razón tienes.

¿Y qué pasa con Los Castillo?

Cuando ya nos tiene con la intriga a tope, nos pide que no le tiremos de la lengua: "Los secretos me los llevo a la tumba". Pero algo sí nos adelanta: hay un mocoso por ahí "más peligroso que una fiesta de empresa con barra libre" y está relacionado con el elfo travieso que todos los niños piden a Papá Noel. Madre mía, ¿qué estará pasando en el barrio?

Por lo que nos ha contado (en secreto, claro) de los Castillo es que, parece ser, lo tienen crudo este año. Tan crudo que va a sacar la artillería pesada, sus torreznos para ver si "cargan bien los poderes".

Así que ya sabéis, plebeya, plebeyo o plebeye: nos vemos el 14 de diciembre en atresplayer para descubrir qué está pasando y si los Castillo consiguen sobrevivir a estas Navidades.

Mientras tanto, brindemos con Rosa: ¡Feliz Navidad y felices fiestas!