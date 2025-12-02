Estreno el 14 de diciembre en atresplayer
"Son esas conexiones que sientes que el tiempo no ha pasado", los actores de Los Protegidos: un nuevo poder nos cuentan cómo han vivido el reencuentro
Angie Cepeda, Luis Fernández, Mario Marzo, Gracia Olayo y Cosette Silguero nos cuentan cómo han vivido este reencuentro tres años después.
El próximo 14 de diciembre podremos disfrutar en atresplayer del primer capítulo de Los Protegidos: Un Nuevo Poder. La nueva entrega de Los Protegidos donde además de los míticos personajes se incorporan nuevos.
Aprovechamos los días de rodaje para preguntar a los actores cómo han vivido ellos este nuevo reencuentro, qué han sentido al volver a ver a esos compañeros que después de tantos años ya se han convertido prácticamente en familia.
Luis Fernández no dudaba en reconocer la importancia de que Los Protegidos es "una de las pocas series familiares que hay hoy en día". Una serie de esas que puede ver toda la familia junta.
Todos coinciden en lo divertido que es cada vez que se juntan. Mario Marzo admitía que él no tenía esa sensación de que hubieran pasado tres años aunque confesaba que durante ese tiempo "mi vida cambió completamente" .
Angie Cepeda es sin duda, uno de los regresos más esperados, la actriz que da vida a Jimena regresa a la ficción. Nos ha desvelado que para ella ha sido "muy lindo el reencuentro" y que fue "muy fuerte ver lo mucho que habían crecido". En esto último también coincide Gracia Olayo.
Dale al play y disfruta de la entrevista completa y prepárate para vivir una navidad mágica junto a ellos en atresplayer.
