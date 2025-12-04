Un rodaje duro, una gran familia y esa sensación de sentirse “la nueva”; así ha sido la experiencia de Elena Furiase en Los Protegidos: Un Nuevo Poder

"Desde el primer momento me encantó estar en este proyecto", así de rotunda se muestra Elena Furiase cuando le preguntamos cómo ha llevado ser "la nueva" en Los Protegidos: Un Nuevo Poder.

Una de las cosas que destaca positivamente es la "suerte" de entrar en una"familia que ya está hecha" aunque justamente eso es lo que le ha hecho al principio "sentirse como la nueva".

Al preguntarle por el rodaje nos confiesa que ha sido un “rodaje duro”. Rodar una navidad en verano, con ropa de invierno en Madrid podría considerarse deporte de riesgo.

Era imposible acabar esta entrevista sin preguntarle por su binomio en la ficción, su compañero Joan Solé para saber cómo ha sido trabajar mano a mano con el catalán. Elena se ha deshecho en halagos para su compañero sentenciando que han estado "súper bien".

Disfruta de la entrevista completa y prepárate para vivir un estreno mágico el 14 de diciembreen atresplayer con el primer capítulo de Los Protegidos: Un Nuevo Poder.