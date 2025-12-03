Ana Fernández nos desvela que Sandra se ha hecho con la batuta de toda la familia en Los Protegidos: Un Nuevo Poder

Desde hace 16 años la madrileña Ana Fernández encarna el papel de Sandra, a la que cariñosamente conocemos como Chispitas en Los Protegidos. Esta nueva temporada vamos a ver un salto en su personaje y por eso hemos querido que sea ella quién nos lo explique.

Nos avanza que no solo su personaje ha dado un salto, si no que el personaje de Culebra también va a tener una gran evolución. A la hora de definir a Sandra lo tiene claro: “es una heroína”.

Un personaje que ha crecido dentro de la pantalla y también en la familia y ahora ocupa un lugar de peso, siendo una pieza clave tanto para las misiones como para Los Castillo.

La seguridad que desprende Sandra es una de las cosas que más le gustan a Ana. Así que no hemos podido evitar preguntarle si le cambiaría algo a su personaje y solo tiene una petición para el director y los guionistas y es que le encantaría tener un toque más divertido.

Disfruta de la entrevista completa y prepárate para vivir una navidad mágica a partir del 14 de diciembre en atresplayer con Los Protegidos: Un Nuevo Poder.