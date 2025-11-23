La Ruta Vol.2: Ibiza se alza con el premio a Mejor serie dramática en el Festival Internacional de Cine de Almería

La Ruta vuelve a sumar un premio más a sus vitrinas. En el Festival Internacional de Cine de Almería, la segunda temporada de la ficción de atresplayer, que en esta ocasión se sitúa en Ibiza, ha sido galardonada con el premio a Mejor serie dramática.

Creada por Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas y Borja Soler. La Ruta Vol. 2: Ibiza es una producción original de atresplayer producida por Atresmedia TV en colaboración con Caballo Films. Al reparto, encabezado por Álex Monner que en esta ocasión interpretará tanto a Marc Ribó como a su padre, Manuel, se unen las actrices Carla Díaz, Marina Salas e Irene Escolar.

Cada domingo, tienes un nuevo capítulo de La Ruta Vol.2: Ibiza en atresplayer, la oportunidad perfecta para mejor la Mejor serie dramática según el FICAL.