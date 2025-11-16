Marc conoce a Olivia, una vieja conocida de su madre: “La vida no hay que intentar entenderla”

Olivia cuando era pequeña conoció a los padres de Marc, en especial a Leo, su madre. Con ella convivió en La Instant City. Marc, cuando se entera de esto, se queda sorprendido. No puede parar de darle vueltas.

“No le des más vueltas”, le explica Olivia, “hay que mirar a la vida como si fuese un caballo”, añade.

Olivia no es como su madre, o al menos eso se dice constantemente: “Yo no soy como ella”. Últimamente se lo tiene que repetir más a menudo, ya que acaba de heredar el retiro espiritual que antes dirigía Violeta.

Para ella, el retiro es algo más que una herencia, es una forma de validarse ante una madre que pasaba más tiempo tomando ácido que cuidado de ella.

Entre ellos recuerda a Leonor, aquella mujer que tanto le habló de su hijo, Marc, ese chico a quien hoy, tantos años después, le ha parecido ver.